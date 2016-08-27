تتقن الفنانة الأمريكية “أليكسيس فريزر” المختصة بالرسم الزيتي، نوعاً فريداً من الرسم، حيث تضع أحمر الشفاه على شفتيها، ومن ثم تقوم بتقبيل ورق الرسم مرات عديدة لإنجاز اللوحة المطلوبة.

وترسم “أليكسيس” لوحات لوجوه المشاهير مثل فرانك سناترا وصوفيا لورين، وتحتاج لعدة ساعات لرسم اللوحة العادية، أما اللوحات ذات المقاسات الكبيرة، فتحتاج أليكسيس إلى تقبيلها لمدة تصل إلى أسبوع كامل، وتستهلك عدداً كبيراً من عبوات أحمر الشفاه.

وعلى سبيل المثال في عام 2014 أنجزت لوحة لمارلين مونرو بالقبلات على مدى 4 أيام استهلكت فيها عبوتين من أحمر الشفاه. بحسب موقع “أوديتي سنترال”