“وطن- ترجمة خاصة”- نشر موقع ماكو العبري 10 صور لأطفال سوريين تعكس مدى المعاناة التي يعيشونها، لكن هذه الصور لم تحرك العالم حتى اليوم لنصرة هؤلاء الأطفال، مضيفا أن صورة الطفل الصغير السوري عمران التي هزت العالم، في الحقيقة ليست وحيدة، بعدما أصبح العديد من الأطفال السوريين ضحايا هذه الحرب الدموية.

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن، أن واحدة من الصور المأساوية كانت لفتاة سورية تبكي وهي في حضن والدتها قبل ركوب قطار من بودابست، حيث الكثير من اللاجئين يأتون إلى محطة القطار في محاولة للوصول إلى النمسا، خاصة وأن عدد الأشخاص الذين غادروا منازلهم في أعقاب الحرب الأهلية وأصبحوا لاجئين هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي مشهد آخر تظهر طفلة سورية تقبل صورة والدها في حفل إحياء ذكرى المقاومين الأكراد، وثالث طفل مريض ينتظر والده لرؤية الطبيب في جزيرة ليسفوس باليونان، بعد معاناة واسعة في رحلة من سوريا إلى شواطئ الجزيرة، في محاولة للوصول إلى أوروبا.

أما الصورة الرابعة فكانت لطفل فقد ساقه واضطر لاستبدالها بأخرى اصطناعية في هجوم بمدينة حلب، حيث استقر معظم اللاجئين في المدن القريبة من الحدود السورية، ولكن قلة منهم توجهوا نحو الأماكن البعيدة مثل اسطنبول. وفي صورة أخرى يظهر أطفال لاجئين أكراد في أحد مخيمات اللاجئين ويبدو مدى مأساة الوضع هناك.

وترصد الصورة السادسة لحظات من وصول المهاجرين السوريين من تركيا إلى شواطئ جزيرة ليسبوس في اليونان، حيث فر مئات الآلاف من الحرب الأهلية في سوريا في محاولة للوصول إلى أوروبا، ومعظمهم فعل ذلك عن طريق البحر.

وتوضح الصورة السابعة الطفل نصر الله إبراهيم البالغ من العمر 13 سنة بعد أن فقد ساقه اليسرى خلال القتال في سوريا، حيث يظهر وهو يتعلم المشي على ساق اصطناعية في عيادة في تركيا، خاصة وأنه في جميع أنحاء سوريا هناك نقص حاد في عدد الجراحين والكراسي المتحركة وغيرها من المعدات الطبية، فضلا عن قتل مئات الأطباء في الحرب، وتعرض العديد من المستشفيات للقصف.

وتعكس الصورة الثامنة الأطفال السوريين بعدما امتهنوا التسول للحصول على الحلوى في بيروت، حيث فر عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى لبنان، منهم 60 ألف وصلوا إلى بيروت.

وتشرح الصورة التاسعة مشهد طفل يلعب مع سلاح في مخيم لبنان للاجئين قرب الحدود مع سوريا، وأخيرا صورة الطفل بشار البالغ من العمر 11 عاما وهو يقف بجانب غرفة فارغة تستخدم لإيواء عائلته في لبنان، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع سوريا.