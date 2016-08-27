“خاص وطن”- استمرار لموجة السخرية، التي شنّها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من الإعلامي الموالي للسيسي، أحمد موسى، بعد أن أجرى استفتاء عبر حسابه بـ”تويتر” حول تأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية، حيث جاءت النتائج برفض أكثر من 80% من المشتركين بالتصويت، للترشح، مما سبب حرجا للإعلامي وقام بإغلاق صفحته، مدعيا تهكيرها من قطر وتركيا، دخل على خط السخرية الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، الذي تتميز علاقته مع موسى بشديدة العدائية، حيث اعتبر النشطاء هذا الأمر بالفرصة للحسيني ليأخذ بثأره.

وعلق يوسف الحسيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، على ما أشاعه موسى عن تعرض حسابه للقرصنة، ساخرا من تفسير موسى لما حدث، وكون حسابه تمت قرصنته:”بتقولوا ايه !!!! أحمد_موسى اتهاك؟! ( اي تعرض للاختراق) ومن قطريين وأتراك؟! ولسه بيتهاك لحد دلوقتي، واللا خلاص؟! كام واحد هاكه؟! بيتهاك من زمان؟! تصدق كنت شاكك!!”.