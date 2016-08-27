“وطن” قال الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله إن منظمة العفو الدولية أكثر منظمات حقوق الإنسان مصداقية تدعو الإمارات لوقف مضايقات نشطاء حقوق الإنسان. أتمنى أن تحقق الإمارات في هذه المزاعم.

منظمة العفو الدولية اكثر منظمات حقوق الانسان مصداقية تدعو الإمارات وقف مضايقات نشطاء حقوق الانسان. اتمنى ان تحقق الامارات في هذه المزاعم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 26, 2016

وأثارت تغريدة “عبد الله” حفيظة الكاتب الإماراتي “ماجد الرئيسي” الّذي سلّ سيوفه لمهاجمة منظمة العفو الدولية والدكتور عبد الخالق عبد الله.

وعلّق الرئيسي قائلا “منظمة العفو الدولية أكثر منظمة تستهدف بتقاريرها الإمارات منذ أكثر من ١٥ سنة والبركة في الشرذمة الذين يراسلون المنظمة”، ولكن الأكاديمي الإماراتي أجابه “غير صحيح ان منظمة العفو تستهدف الامارات فهي واثقة من نفسها وتستفيد من تقارير دولية لتطوير أداءها لذا هي متقدمة على الجميع.”

منظمة العفو الدولية أكثر منظمة تستهدف بتقاريرها الإمارات منذ أكثر من ١٥ سنة والبركة في الشرذمة الذين يراسلون المنظمة@Abdulkhaleq_UAE — ماجد الرئيسي (@majedalraeesi1) August 26, 2016

وأضاف الرئيسي “صحيح ولدرجة أنها أصدرت في عام واحد قرابة ١٥ تقرير ضد الإمارات عن حقوق الإنسان بالمقابل أصدرت تقريرين على الصومال”.

وردّ عليه “عبد الله” “اعتقد انك تتحدث عن منظمة غير العفو الدولية. ربما تعني هيومن رايتس واتش. راجع معلوماتك اخ ماجد” ليجيبه الأخير “وانت كذلك راجع علاقاتك مع “نشطاء” حقوق الانسان في الامارات”.

وختم الدكتور “عبد الخالق عبد الله” تعليقه بالقول “شكرا على النصيحة وتأكد ان جميع علاقاتي مع النشطاء وخصوم النشطاء تخضع للمراجعة بشكل دوري.”