شن القيادي البارز المقرب من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أحمد ابو غنيمه, هجوما غير مسبوق على المعارض ليث الشبيلات بعد أن شكك الأخير في “رجولة الإخوان”.

وقال ابو غنيمه نجل القيادي الراحل في الإخوان سابقا زياد أبو غنيمه ان عبارات الشبيلات الجارحة بحق الإخوان المسلمين تخرج عن لياقة الحوار ولا تليق بمن جرب العمل العام معتبرا ان السبب في موقف شبيلات هو عجزه عن تأسيس حزب او حالة يجتمع حولها الناس.

وتحدث ابو غنيمه عن جعجعة بلا طحين في خطابات شبيلات قائلا انه لن يرتاح إلا اذا رأي دماء الأخوان المسلمين تهدر في الشوارع وشبابهم في السجون.

وكان شبيلات قد إنتقد بقسوة على صفحته الفيسبوكية وعدة مرات قرار الإخوان التقدم كشهود زور على الإنتخابات ومؤخرا شكك برجولتهم.