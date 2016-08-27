أعلن رئيس مركز ومدينة “مطوبس” بمحافظة بكفر الشيخ المصرية، المهندس علي عبدالستار، أن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قرر نقل الطفل “أشرف فؤاد يوسف مرعي”، 7 سنوات، الذي يعاني من سرطان الدم علاجه على نفقة الدولة بمستشفى الشيخ زايد داخل مصر.

وأكد عبد الستار أنه تم إرسال سيارة اسعاف إلى منزل الأسرة بقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس مساء الجمعة لنقل الطفل بمرافقة والدته سامية إبراهيم أحمد، وفق ما نقلته صحيفة “المصري اليوم”.

وكان شقيق الطفل ويدعى أحمد (13 سنة) قد هاجر إلى إيطاليا بشكل غير شرعي الأسبوع الماضي، وذلك للمساعدة في نقل شقيقه (أشرف فؤاد مرعي) بمحافظة كفر الشيخ إلى إيطاليا للعلاج بعد توفر تمويل من جانب عدد من رجال الأعمال والأسر الإيطالية.

وقامت السفارة الإيطالية بموافاة وزارة الخارجية بكل البيانات الخاصة بالأسرة، والتي تبين منها أن الاسم الصحيح للطفل، مؤكدة حرصها على أن تكون السلطات المصرية على علم بما تقوم به من إجراءات لسفر الطفل إلى إيطاليا للعلاج، موضحة أن القوانين الإيطالية تقضى بالتجاوب مع أي مطلب خارجي للعلاج في إيطاليا طالما توفر التمويل اللازم وتم التحقق من الحالة الصحية.

وبعد أن تم تجهيز جميع الاوراق اللازمة لسفر المريض ووالدته إلى إيطاليا، فجأة، قرر وزير الصحة علاج الطفل داخل مصر على نفقة الدولة دون الحاجة إلى سفرة إلى إيطاليا لتوفر العلاج في مصر.

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة، إن أسرة الطفل أشرف فؤاد مرعي، والمصاب بسرطان الدم لم تتمكن من مغادرة مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية إلى دولة تركيا، كما كان مقررًا في رحلة الساعة الثالثة والثلث فجر يوم أمس الجمعة، ومنها إلى إيطاليا.

وأضافت المصادر لصحيفة “التحرير”، أن أسرة الطفل لم تسافر لـ”دواعٍ أمنية”، لافتة إلى أن عدد من النشطاء الحقوقيين كانوا في انتظار أسرة الطفل، معللة ذلك بأنه كان سيتم استغلالهم ضد مصر، كما كان سيتم الربط بين واقعة الطفل وأزمة قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني .طفل مصري البحر إلى إيطاليا لعلاج أخيه.. هكذا ردت «روما»

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تحديد حالة الطفل الصحية، وإعداد تقرير بها لعرضه على مسئولي وزارة الصحة، وسيكون علاجه داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة حال توفره.