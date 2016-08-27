في تدوينة جديدة نُشرت مؤخراً، أعلنت “واتساب” أنها ستقوم بتعديل شروط سياسة الخصوصية الخاصة بها “كجزء من خطتها لاختبار الطرق التي يتواصل بها الأشخاص مع أعمالهم”.

ومن بين هذه التعديلات؛ أن واتساب سيسمح للشركة الأم “فيسبوك” بالوصول إلى أرقام هواتف أكثر من مليار شخص.

التعديل يعني حسب ما نشره موقع The Verge أن “فيسبوك” سوف تتمكن من تقديم اقتراحات صداقة بشكل أفضل عن طريق عمل خريطة حول الصلات الاجتماعية للمستخدمين عبر الخدمتين، وعرض إعلانات ذات صلة أكبر بالمستخدم على الشبكة الاجتماعية.



إذا كنت لا ترغب في حصول فيسبوك على رقمك، فالخبر الجيد هو أنه أمام المستخدمين الحاليين مهلة تمتد لـ 30 يومًا لإلغاء السماح لـ”فيسبوك” بالوصول إلى رقم الهاتف عند طرح التحديث الجديد عن طريق الذهاب إلى قائمة “الإعدادات” ثم “الحساب” ومن ثم يمكن تغيير التفضيلات من داخل التطبيق.

وذكر موقع VentureBeat، بدلاً من الموافقة دون تدقيق على الشروط والأحكام عند تحديث التطبيق، ينبغي عليك الضغط على زر “قراءة”، وسوف ترى صندوقًا صغيرًا أسفل الشاشة تدعوك “لإزالة العلامة” من الصندوق الذي يعطى الإذن بذلك.

هذه ليست المرة الأولى التي يستغل فيها “فيسبوك” الذي يعلم كل شيء بيانات المستخدمين الشخصية لاستهدافهم بالإعلانات أو حتى الأصدقاء في الجوار.

ففي شهر يونيو، تعرض فيسبوك للانتقاد بشدة لاستخدامه بيانات تخص الموقع من أجل اقتراحات الأصدقاء، على الرغم من زعمه أنه حاول قام بتتبع المستخدمين مرة واحدة خلال اختبار أجراه في عام 2015.