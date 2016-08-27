تعرّض الفنان المغربي سعد لمجرد لانتقادات واسعة رافقت طرح أغنيته الجديدة “غلطانة” حيث اتُهم بسرقة لحنها، وسرقة فكرة الفيديو كليب، الذي جاء مستنسخاً من قصّة فيلم Mad Max Fury Road .

وليس معروفاً ما إذا كان لمجرد نفسه، هو الذي طلب من المخرج كليباً على طريقة فيلم Mad Max Fury Road أم أنّ المخرج “خدع” لمجرد، عندما فصّل كليب “غلطانة” نسخة طبق الأصل من الفيلم. وهذا الأمر يبدو واضحاً من خلال عدّة أمور، من بينها استخدام الجمجمة، وطريقة تصوير السيارات، والمطاردات في الصحراء.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ استنسخ المخرج أمير الروائي بطلة فيلم Mad Max Fury Road النجمة العالمية تشاليز ثيرون، عندما استعان بعارضة شقراء إيطالية تحمل نفس ملامح ثيرون.

والأغنية تشبه في توزيعها أغنية “لمعلم”، التي كانت السبب في شهرة لمجرد، وتمّ تصويرها في الصحراء المغربية تحت إدارة المخرج أمير الرواني، وهي من كلمات جلال الحمداوي وألحانه، بعد أن سبق لهما التعاون في أعمال سابقة.

وبدا لافتاً في جديد لمجرد أنه أطلق على نفسه لقب “رحالة العصر الحديث” ربما لأنّ تصوير الأغنية جرى في الصحراء المغربية.