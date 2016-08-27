نجا مزارع من هجوم دب متوحش، تسبب له بإصابات خطيرة في رأسه، استمر لثلاث ساعات وتركته مغطى بالدماء مع آثار ندوب كبيرة على وجهه.

وكان جوبي فالانتي (58 عاماً) يجمع الفطر من أحد الحقول جنوبي الهند، عندما تعرض لهجوم الدب المتوحش دون سابق إنذار، ولم يتمكن من الفرار، وكان لا بد له من المواجهة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

واستمرت المعركة بين المزارع والدب بالكر والفر لساعات، واحتاج الدب لوقت طويل، قبل أن يتأكد من أنه تمكن من قتله، ومن ثم عاد جوبي إلى قريته سيراً على الأقدام لمسافة 3 أميال وهو ينزف بشدة.

وخضع جوبي للعلاج في وحدة العناية المركزة قبل أن يزول الخطر عنه، إلا أن آثار الندوب في وجهه لا تزال شاهداً على المعركة التي اضطر لخوضها ضد الدب دفاعاً عن حياته.