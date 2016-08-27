تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو بثّته جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) التي يتزعمها أبو محمد الجولاني، يظهر قيام إحدى دبابات قوات النظام، بدهس جثث لعناصر من النظام سقطوا قتلى في محيط المدرسة الفنية الجوية بحلب، التي تمكنت قوات المعارضة من تحريرها خلال معركة فك الحصار عن حلب الشهر الماضي.

وبحسب الفيديو رصدته وطن والذي يظهر محاولات قوات النظام اقتحام المدرسة الفنية الجوية، دون الاكتراث بجثث زملائهم الملقاة في محيط المدرسة، وثقت لقطة في الفيديو، قيام إحدى الدبابات وهي تدهس الجثث الملقاة أمامها، والتي تعود إلى قوات النظام.

وكشف الفيديو أن الدبابة لم تقم بالدهس مرة واحدة، بل قامت بدهس الجثث ذهابا وإيابا وتسويتها بالأرض؛ حيث علقت جبهة “فتح الشام” التي انتجت الفيديو بالقول: إن النظام لم يتعامل بهذه الطريقة مع جنود المليشيات الشيعية، الذين قام بسحب جثثهم.