“خاص- وطن”- أبدى عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد سعادته المطلقة من تشكيل الحكومة التونسية والمصادقة عليها من قبل البرلمان.

وقال عبد الله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. خبر مفرح من تونس: البرلمان التونسي يصادق على حكومة يوسف الشاهد. خطوة مهمة في سياق نجاح مسار التحول الديمقراطي الصعب. تونس تستعيد عافيتها “.

خبر مفرح من تونس: البرلمان التونسي يصادق على حكومة يوسف الشاهد. خطوة مهمة في سياق نجاح مسار التحول الديمقراطي الصعب. تونس تستعيد عافيتها — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 27, 2016

ووافق البرلمان التونسي على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وصوت 167 نائبًا من أصل 217 نائبًا في البرلمان لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة.

ولعبت الإمارات دوراً تخريبا في تونس ولكن هذا الدور أفشله الثوار ووعي الشارع التونسي الذي صد المحاولات التخريبية التي سعى أبناء زايد ومن لف لفهم تنفيذها في تونس مهد الربيع العربي والتي استطاعت أن تخلع الديكتاتور زين العابدين بن علي.