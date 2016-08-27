قدمت شركة مايكروسوفت اعتذارها للسعودية بعد وقوعها في خطأ تمثل في ترجمة كلمة “داعش isis” في محرك البحث والترجمة “بينج” bing إلى كلمة .”Saudi Arabia”

ودعا ناشطون سعوديون لمقاطعة موقع Bing التابع لشركة مايكروسوفت، احتجاجا على استبدال الترجمة الحرفية لـ”داعش” بـ”السعودية” بدلاً من “ISIS” المستخدم اختصاراً لاسم التنظيم، معتبرين أن الشركة “تسيء للمملكة، دون وضع أي اعتبار لما تقوم به السعودية في سبيل القضاء على هذه المنظمة.

ودشن الناشطون هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان: “#مايكروسوفت_تسيء_للسعودية”، مطالبين بمقاطعتها عبر نشر مقاطع فيديو تدعو لحذفها، وتوثق استبدالها كلمة “داعش” بـ”السعودية”.

وتساءل الناشطون هل هذا الخطأ مقصود من الشركة الأمريكية خاصة أن المملكة تتعرض لموجة هجوم شرسة من وسائل إعلام أمريكية في الآونة الأخيرة؟

من جانبه، أكد نائب رئيس الشركة في المملكة الدكتور ممدوح النجار وفقاً لما نقلته صحيفة “الرياض”، أن الشركة بادرت بتصحيح الخطأ وتعديله فور علمها به، لافتاً إلى أنها تبلغت عنه من قبل بعض الشباب السعوديين الذين رصدوا الخطأ و راسلوا الشركة.

وأشار النجار إلى أن الشركة شرعت في التحقيق عن سبب وقوع الخطأ، مبيناً أن التحقيقات ستكشف عن السبب خلال يومين كحد أقصى، مشيداً بكفاءة الشباب السعودي في مجال التقنية والبحث.