ساق الحظ السيء لمواطن سعودي يدعى “عوض البلوي”، إلى منعه من دخول أحد المساجد بمحافظة “القريات” بالمملكة العربية السعودية، بعد أن قام بانتقاد مستوى النظافة داخل المسجد، حيث اتضح فيما بعد بأن إمام المسجد يعمل قاضيا في نفس الوقت.

وبحسب صحيفة “أنحاء” السعودية، نقلا عن مصادر، فإن المواطن قام بتوجيهه انتقادات لوضع المسجد الذي تحفظت الصحيفة عن ذكر اسمه، الأمر الذي أغضب الإمام فاستدعى له الشرطة.

وكشفت المصادر، أن الشرطة حضرت وأخذت المواطن وتم توقيفه وإجباره على توقيع تعهد بعدم الصلاة داخل هذا المسجد مرة أخرى!

من جانبه قال المواطن عوض البلوي وهو متقاعد من الجمارك السعودية، ويبلغ من العمر 63 عاما، أنه منذ أيام قليلة وبعد انتهاء صلاة المغرب، وقف أمام المصلين وأبدى ملاحظاته، الذي أكد أنه أرسلها أكثر من مرة للجهات المسؤولة، إلا أن الإمام أخذ الموقف بشكل شخصي، وطلب له الشرطة التي حضرت وأخذته من منزله، ثم تم تحويله إلى المحكمة وأُخِذ عليه تعهد بعدم الصلاة في هذا المسجد أو دخوله مرة أخرى.