“وطن-خاص”-كتب وعد الأحمد”- غافلت امرأة عجوز صائغاً وسرقت مشغولات قيمتها 50 ألف جنيه بمساعدة فتاة لا تُرى في شريط الفيديو الذي نُشر على (يوتيوب).

وبدت المرأة في بداية الشريط وهي تقف أمام طاولة المحل وتعاين القطع الذهبية التي فردها الصائغ أمامها بعد أن يعيد الصائغ الصندوق إلى الخزنة الفولاذية يرجعه مرة ثانية فتبدأ العجوز بمشاغلته ثم تدس قطع ذهبية في جيب جلابيتها الريفية ويبدو ذلك واضحاً من خلال مرآة على الحائط إلى يسارها ثم تجلس على كنبة مجاورة لطاولة المحل وكأن شيئاً لم يكن دون أن تنتبه إلى أن كاميرا المحل ترصد حركاتها.

ولم تُعرف تفاصيل عن المرأة أو المحل الذي سرقت منه المشغولات سوى أن اسمه “الحرم الشريف” كما يبدو من خلال ما هو مكتوب على جانب الطاولة.