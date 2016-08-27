احتفلت الفنّانة الفرنسية الشابة، إيفا أوستروفسكا، بحفل زفافها بمفردها، وذلك بعدما كشفت خيانة خطيبها لها، قبل حفل الزفاف بشهرين.

وقالت العروس: “لقد تم تنظيم كل شيء. فستان الزفاف وصلني في طرد في الأسبوع الذي تلى فسخ الزواج. ومنذ أن جربته وأنا لم أتوقف عن البكاء”.

وأضاف: “بدلاً من إلغائه قررتُ الاحتفال ولو بصورة رمزية لنفسي شخصياً، لأنني كنت فقدت كل الثقة في نفسي”.

وتابعت: “قررت ألا أبقى حبيسة البيت ووحيدة في حالة من الاكتئاب أبكي طوال الصيف كله على مصيري، وأن أحوّل هذه التجربة السلبية إلى يوم جميل”.

والشيء المثير أن “إيفا” بعد هذا الحفل الرمزي سافرت “العروس” في رحلة لخمسة أيام، بمفردها، لقضاء شهر العسل في جزر البليار في إسبانيا، حيث استأجرت شقة صغيرة مع حمام سباحة.