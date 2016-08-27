كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن المنزل الذى يحتضن إدارة موقع “بريتبارت” Breitbart الإخبارى الذى يرأسه “ستيف بانون”، مدير حملة المرشح الجمهورى “دونالد ترامب” مملوك لرجل الأعمال المصرى، وعضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى “مصطفى الجندي”.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية أعدت تقريرا كشفj فيه عن انتهاك رئيس حملة “ترامب” “بانون” لقانون الانتخابات الأمريكى، وذلك لعدم إقامته فى الولاية المقيد اسمه ضمن تسجيل ناخبيها، وهى ولاية فلوريدا، حيث تبين أنه لا يسكن منزله بالولاية منذ سنوات، وأن المنزل سوف يهدم لاستكمال عمليات بناء فى المنطقة.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه وفقا لقوانين ولاية فلوريدا فإن وضع عنوان منزل فى تسجيل الناخبين دون الإقامة به قد يزج بالفرد فى السجن لمدة 5 سنوات، وقد تأكدت الصحيفة من عدم إقامة “بانون” فى المنزل المقيد بسجل الناخبين منذ سنوات، بعد طلاقه من زوجته “ديان كلوشى”.

وعلمت الصحيفة أثناء بحثها أن “بانون” يقيم فى أكثر من منزل بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمنهم المنزل الذى يحتضن الشبكة الإخبارية التى يرأسها “بريتبارت”، وأضافت الصحيفة أن المنزل الذى يكلف 2.4 مليون دولار(21 مليون جنيه مصرى) ويقع بجوار مبنى المحكمة العليا بولاية واشنطن يمتلكه رجل الأعمال المصرى والبرلمانى “مصطفى الجندى” وفقا لمكتب الضرائب بولاية واشنطن.

وكان “بانون” أعلن انتقاله إلى منزل زميل له بموقع “بريتبارت” -والذي كان رئيسه سابقا -يدعى “أندى بادولاتو” بولاية فلوريدا بعد تداعيات كشف عدم إقامته بمنزله، ليقيد منزل زميله كمحل إقامة له بسجلات الناخبين فى الولاية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الموقع الإخبارى خصص العديد من التغطيات لرجل الأعمال “مصطفى الجندى”، واصفة إياه بـ”من كبار رجال الدولة المصرية” دون الكشف عن حقيقة امتلاكه للمنزل الذى يحتضن هيئة تحريره.