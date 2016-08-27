أحالت النيابة الإدارية المذيعة عزة الحناوي ومخرج ومعد برنامج “أخبار القاهرة”، بالتليفزيون المصري، إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت قيامها بإهانة رئيس الدولة، خلال برنامج مذاع على الهواء مباشرة.

وأكد تقرير الاتهام أن عزة الحناوي مقدمة البرامج بقناة “القاهرة”، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ولم تلتزم بالإسكريبت الخاص بحلقة برنامج “أخبار القاهرة” المذاع على الهواء مباشرة، وذكرت عبارات مسيئة لرئيس الدولة.

وأضاف التقرير أن المذيعة أبدت آراء شخصية أثناء تقديمها لحلقة البرنامج، ولم تلتزم بالحيادية وخلطت بين الخبر والرأي، ولم تحترم ضيف الحلقة، ودأبت على مقاطعته وعدم منحه الفرصة للرد على ما طرحته من أسئلة، فضلًا عن إذاعتها لأخبار غير موثوق في مصادرها بالمخالفة للضوابط التي وضعتها لجنة جودة المحتوى والمهنية المنبثقة عن مجلس الأمناء.

وجاء بأوراق القضية أن وجيه مطاوع “57 سنة”، مخرج أول بقطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون وخالد مصطفى شكري محمد عبد الكريم “51 سنة”، معد برامج أول، لم يؤديا العمل المنوط بهما بالدقة الواجبة، وخالفا أحكام القرارات واللوائح والأوامر التي تتعلق بأداء واجبات وظيفتهما.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، وعدم إسناد أعمال برامجية على الهواء للمذيعة عزة الحناوي، مع تقييم أدائها وتعزيز إدارة المتابعة بقطاع القنوات الإقليمية بعدد كافٍ من المتابعين والرقباء.

وكان رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات التي شابت حلقة برنامج “أخبار القاهرة” المذكورة.