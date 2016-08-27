“وطن” قال وزير الخارجية الإماراتي في تغريدى عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” إنّ “ ناقص ”.

وخلفت تغريدة وزير الخارجية الإماراتي ردود أفعال متباينة من قبل المتابعين، حيث تساءل الدكتور “محمد المعتق” هل يعني ذلك أن الدول الديموقراطية القائمة على الأحزاب هي دول تفتقد لوطنية شعوبها !!

وكتب “جمعة بن شقر الشهواني” “مع ان الدول المتطورة والمتحضرة الرؤسا حزبين من اوبماما الى كلنتون الرئيس القادم !!!”

بدوره تساءل الإقتصادي إبراهيم بن فهد “يعني أوباما ناقص وطنيه ؟”

من جهة أخرى ساند عدد من المعلقين وزير الخارجية الإماراتي فيما قاله، حيث كتب الدكتور محمد غالب العمري قائلا ” أحسنتم ووفقتم سمو الشيخ. وهل تجتمع الحزبية مع الولاء للدين والوطن!!. نقيضان لا يجتمعان.”

يذكر أن دولة هي من أكثر الدولة محاربة لجماعة حيث صنفتها في شهر نوفمبر 2014 كجماعة إرهابية.