“وطن” قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في تغريدى عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” إنّ “الحزبي ناقص وطنية”.

الحزبي ناقص وطنية — عبدالله بن زايد (@ABZayed) August 27, 2016

وخلفت تغريدة وزير الخارجية الإماراتي ردود أفعال متباينة من قبل المتابعين، حيث تساءل الدكتور “محمد المعتق” هل يعني ذلك أن الدول الديموقراطية القائمة على الأحزاب هي دول تفتقد لوطنية شعوبها !!

@ABZayed @Almatrafi

هل يعني ذلك أن الدول الديموقراطية القائمة على الأحزاب هي دول تفتقد لوطنية شعوبها !! — د. محمد المعتق (@almeataq) August 27, 2016

وكتب “جمعة بن شقر الشهواني” “مع ان الدول المتطورة والمتحضرة الرؤسا حزبين من اوبماما الى كلنتون الرئيس القادم !!!”

@ABZayed مع ان الدول المتطورة والمتحضرة الرؤسا حزبين من اوبماما الى كلنتون الرئيس القادم !!! — جمعة بن شقر الشهواني (@bu_shaqer) August 27, 2016

بدوره تساءل الإقتصادي إبراهيم بن فهد “يعني أوباما ناقص وطنيه ؟”

@ABZayed يعني أوباما ناقص وطنيه ؟ — إبراهيم بن فهد (@Ibrahim_FD) August 27, 2016

من جهة أخرى ساند عدد من المعلقين وزير الخارجية الإماراتي فيما قاله، حيث كتب الدكتور محمد غالب العمري قائلا ” أحسنتم ووفقتم سمو الشيخ. وهل تجتمع الحزبية مع الولاء للدين والوطن!!. نقيضان لا يجتمعان.”

@ABZayed

أحسنتم ووفقتم سمو الشيخ.

وهل تجتمع الحزبية مع الولاء للدين والوطن!!. نقيضان لا يجتمعان. — د.محمد غالب العمري (@m___alomari) August 27, 2016

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أكثر الدولة محاربة لجماعة الإخوان المسلمين حيث صنفتها في شهر نوفمبر 2014 كجماعة إرهابية.