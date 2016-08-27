“وطن” قال الكاتب المصري سليم عزوز في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإحتماعي “فيسبوك” إنّ “أحمد موسي حول معركته إلى قطر… هي قطر التي وكست السيسي؟!.. هي قطر اللي عملت استطلاع رأي سقط فيه السيسي؟.. هي قطر اللي قالت للسيسي إفشل.؟. هي قطر اللي قالت له وقع يا وله على اتفاقية سد النهضة. وإلا ضربت بالدرة على قفاك.. هي قطر اللي قالت له بع تيران وصنافير”.

وأضاف “أولاد الموكسة صاحبكم هو الموكوس ولو أيدته قطر ..منكم لله كنت واخد قرار لن ادافع عن قطر طالما انا فيها.. انما نعمل ايه في المواكيس!”.

وقبل أيام أجرى الإعلامي أحمد موسى، استطلاع رأي على حسابه الرسمي الموثّق بموقع “تويتر”، حول ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية.

وأجاب 75% من المشاركين في استطلاع “هل تؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية؟”، بـ”لا”، فيما أجاب 25% بـ”نعم”، وهو ما أجبره على غلق حسابه الشخصي.