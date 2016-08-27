تسببت جلسة تصوير “سيئة جداً” لتقديم المرشّحات للتصفيات النهائيّة من مسابقة ملكة جمال 2016، لحملة دشنتها الصفحة الساخرة على موقع الفيس بوك “جوزوني روسية وأدوني الجنسية” طالت 24 مرشحة للقب، إضافة للجنة .

1472028283_1وأكّدت لجنة تحكيم المسابقة أنّ معايير الجمال ليست وحدها الفيصل في اختيار المرشحات للقب، فهناك شروط للمسابقة منها إجادة اللغة الانكليزية ولغة أجنبية أخرى بالإضافة للغة العربية، والا يقل طول المتسابقة عن 168 سم، واجتياز اختبار في الثقافة العامة وخبرة بالأعمال المجتمعية والخيرية، وألا يقل السن عن 18 عاماً ولا يزيد عن 27، ولكن هذا كله لم يمنع استمرار تعليقات الجمهور الساخرة من الاختيارات واعتبارها لا تمثل حقيقة الجمال في مصر.1472028283_4يذكر أن لجنة التحكيم تكوّنت من مصمم الازياء العالمي هاني البحيري، دكتورة امال وزق رئيسة لجنة التحكيم ومديرة المسابقة، المصور المصري خالد فضة، الفنانة بشرى، اندريه ابو شعر ممثل شركة ايكوجانزا، ايمان عفيفي خبيرة الاتيكيت، ومن المنتظر تحديد موعد للتصفيات النهائية على أن تشارك الفائزة بالمسابقة العالمية.  1472028283_7 1472028283_8 1472028283_10 1472028283_13 1472028283_15 1472028283_16 1472028283_17 1472028283_24