تسببت جلسة تصوير “سيئة جداً” لتقديم المرشّحات للتصفيات النهائيّة من مسابقة ملكة جمال مصر 2016، لحملة سخرية دشنتها الصفحة الساخرة على موقع الفيس بوك “جوزوني روسية وأدوني الجنسية” طالت 24 مرشحة للقب، إضافة للجنة .

وأكّدت لجنة تحكيم المسابقة أنّ معايير الجمال ليست وحدها الفيصل في اختيار المرشحات للقب، فهناك شروط للمسابقة منها إجادة اللغة الانكليزية ولغة أجنبية أخرى بالإضافة للغة العربية، والا يقل طول المتسابقة عن 168 سم، واجتياز اختبار في الثقافة العامة وخبرة بالأعمال المجتمعية والخيرية، وألا يقل السن عن 18 عاماً ولا يزيد عن 27، ولكن هذا كله لم يمنع استمرار تعليقات الجمهور الساخرة من الاختيارات واعتبارها لا تمثل حقيقة الجمال في مصر. يذكر أن لجنة التحكيم تكوّنت من مصمم الازياء العالمي هاني البحيري، دكتورة امال وزق رئيسة لجنة التحكيم ومديرة المسابقة، المصور المصري خالد فضة، الفنانة بشرى، اندريه ابو شعر ممثل شركة ايكوجانزا، ايمان عفيفي خبيرة الاتيكيت، ومن المنتظر تحديد موعد للتصفيات النهائية على أن تشارك الفائزة بالمسابقة العالمية.