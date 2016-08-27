أمر رئيس زيمبابوي روبرت موغابي بالقبض على البعثة الممثلة لبلاده في دورة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو بحسب صحيفة «نيجيريان بوليتن».

وطلب موغابي من وزير الداخلية أوجيستين شيشوري القبض على البعثة لحظة وصولها مطار هراري، والتي تتضمن 31 لاعب ولاعبة مثلوا البلاد في الأوليمبياد، بعد فشل البعثة في تحقيق أي ميدالية وعدم تحقيق مراكز متقدمة في المنافسات.

من جهتها نقلت صحيفة «نايج» النيجيرية تصريحات موغابي (92 عاما) أكد فيها أنه كان سيكون راض عن البعثة في حالة الحصول على المركز الرابع والخامس للمنافسات، لكن أفضل مركز تحقق للاعبين في ريو دي جانيرو هو المركز الثامن مما يتطلب حبس هؤلاء اللاعبين.