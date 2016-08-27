كشفت مصادر إعلامية سورية “معارضة” عن صفقة تبادل أسرى يجري الترتيب لها بين النظام السوري الذي يقوده بشار الأسد والثوار من المعارضة ستشمل جثث الطيارين الروس.

ووصف موقع “زمان الوصل” تلك الصفقة بأنها ستكون الأضخم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011, مشيراً إلى أن الايام القليلة القادمة ستشهد أكبر صفقة تبادل للأسرى بين فصائل في المقاومة السورية ونظام الأسد، من بينهم جثث الطيارين الروس، الذين قتلوا مؤخرا في أثناء إسقاط مروحيتهم بريف إدلب.

وأضاف الموقع نقلا عن مصادر لم يسمها أن المفاوضات، وصلت إلى المرحلة النهائية، وأن جبهة “فتح الشام”، طلبت الخميس، بشكل عاجل جدا لمدة 48 ساعة فقط، طلبت من أهالي المعتقلين في سجون النظام وفروعه الأمنية، تزويدها بالاسم الثلاثي للمعتقل، أو المعتقلة، وتاريخ اعتقاله، وهل هو مدني أم عسكري، وبأي سجن موجود عند النظام.

وأشار الموقع، إلى أن المفاوضات بين الطرفين، كانت شاقة جدا، وتمت بوساطة تركية وعلى الأراضي التركية، وسيتم إطلاق 5000 معتقل لدى النظام مقابل جثث الطيارين الروس وبعض أسرى النظام، ومليشيا طائفية موالية له مثل “حزب الله” اللبناني موجودون لدى “فتح الشام” وفصائل المقاومة السورية.

واعترفت روسيا بسقوط مروحية من طراز “مي-8″، مطلع شهر آب/ اغسطس الجاري، مؤكدة أن طاقمها كان مشكلا من خمسة أفراد، و”مصيرهم مجهول”، بحسب وزارة الدفاع الروسية، إلا أن الكرملين قال إن طاقمها قتل بالكامل.

وزعمت وزارة الدفاع أن المروحية أسقطت في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم في اللاذقية بعد إيصال مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب، متابعة بأن مروحية النقل العسكري أسقطت بعد استهدافها بمضادات أرضية في ريف إدلب.

ويقدر مراقبون وجود نحو نصف مليون معتقل في سجون النظام وفروعه الأمنية، يعيشون في ظروف هي الأصعب على مستوى العالم، حيث يموت منهم يوميا العشرات بسبب التعذيب والأمراض السارية نتيجة نقص التغذية وقلة النظافة وغيرها من المعاناة.