“وكالات- وطن”- ارسلت تركيا السبت ست دبابات اضافية الى سوريا في الوقت الذي يواصل فيه معارضون مدعومون من انقرة ازالة الغام مدينة جرابلس التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الاسلامية، على ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وشن الجيش التركي الاربعاء عملية “درع الفرات” داخل الاراضي السورية بهدف طرد مليشيات التنظيم الجهادي من المنطقة ووقف تقدم المجموعات المسلحة الكردية السورية التي تسعى الى اقامة شريط حدودي.

ودخلت الدبابات الست الاراضي السورية صباح السبت، بحسب مصور فرانس برس في قرية كركميش على الحدود التركية.

وبحسب صحيفة حرييت فان تركيا بات لديها 50 دبابة و380 جنديا في سوريا بعد ثلاثة ايام من انطلاق العملية.

وقال المصور انه سمع دوي انفجارات متقطعة حين كان معارضون سوريون موالون لتركيا يعملون على ابطال مفعول عبوات ناسفة زرعها مسلحو التنظيم المتطرف قبل انسحابهم من جرابلس.

واكدت وكالة انباء الاناضول شبه الحكومية ان المسلحين السوريين يدمرون متفجرات مشيرة الى ابطال مفعول 20 عبوة في يوم الجمعة فقط.

واكدت السلطات التركية ان هجومها يستهدف ايضا منع تقدم قوات وحدات حماية الشعب الكردي شرقي الفرات.

وقصفت المدفعية التركية الخميس مواقع لهذه الوحدات الكردية السورية في شمال سوريا بعد ان لاحظت اجهزة استخبارتها ان هذه القوات الكردية السورية تتقدم ميدانيا رغم وعد واشنطن بانها ستتراجع.

ولم يسجل اي نشاط تركي ضد المسلحين الاكراد منذ ذلك اليوم.

وبحسب حرييت فان القوات المسلحة التركية تلقت اوامر بـ “الضرب الفوري” في حال تحرك وحدات حماية الشعب الكردي باتجاه جرابلس.

كما قصفت الطائرات الحربية التركية صباح السبت، مواقع لقوات سوريا الديمقراطية جنوب مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، بحسب مصادر حقوقية وكردية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، أن طائرات تركية استهدفت قرية تل العمارنة التي كانت قوات سوريا الديمقراطية الكردية، استولت عليها قبل ايام .

وأكد متحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي ) تعرض المنطقة للقصف . ولم ترد اي تقارير عن وقوع خسائر في الارواح.

وتقع المنطقة على بعد ثماني كيلومترات جنوب مدينة جرابلس، وهى مدينة حدودية استولى عليها معارضون سوريون مسلحون ، مدعومون من تركيا، من تنظيم الدولة الاسلامية الخميس.