تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للشاب فادي الحايك الّذي لعب دور طفل الثنائي أيمن زيدان ونورمان أسعد في المسلسل السوري الشهير “جميل وهناء”.

صورة فادي إلى جانب خطيبته ليست جديدة كما ظنّ البعض، بل تعود إلى عام 2015 يوم نشرت صفحة تابعة للمسلسل الصورة .

في المقابل، إلتقى الممثل أيمن زيدان منذ أشهر بفادي وبشار الحايك، ونشر صورةً من اللقاء وأرفقها بالتعليق التالي “ورجعنا التقينا من جديد. فادي وبشار الحايك يا حبايب قلبي عنجد فرحت كتير بشوفتكم من جديد يا طارق وارجيله”.

وأضاف “بتمنالكم التوفيق والنجاح في حياتكم مثل ما أبدعتوا ونجحتوا في مسلسل جميل وهناء”.