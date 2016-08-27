تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للشاب الّذي لعب دور طفل الثنائي ونورمان أسعد في المسلسل السوري الشهير “”.

 

صورة فادي إلى جانب خطيبته ليست جديدة كما ظنّ البعض، بل تعود إلى عام 2015 يوم نشرت صفحة تابعة للمسلسل الصورة .
12239497_953074184764805_5667716398335657952_nفي المقابل، إلتقى الممثل أيمن زيدان منذ أشهر بفادي وبشار الحايك، ونشر صورةً من اللقاء وأرفقها بالتعليق التالي “ورجعنا التقينا من جديد. فادي وبشار الحايك يا حبايب قلبي عنجد فرحت كتير بشوفتكم من جديد يا طارق وارجيله”.

 

وأضاف “بتمنالكم التوفيق والنجاح في حياتكم مثل ما أبدعتوا ونجحتوا في مسلسل جميل وهناء”.

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