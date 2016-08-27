جاء دور الكاتب الصحفي المصري محمود الكردوسي ليصدم النظام بعد استطلاع أحمد موسى الفاشل, إذ أكد إصابته بالقلق والاكتئاب بعدما حضر حفلًا في وسط من الأثرياء ، ودعاهم المطرب “مصطفى كامل” للهتاف للرئيس عبد الفتاح السيسي فلم يستجب أحد.

وقال الكردوسي المعروف عنه مقالاته المؤيدة للنظام في مقال منشور له بعنوان “مشهد مقلق” : “كنت فى عشاء على مركب نيلى فى مناسبة عيد ميلاد صديق. كل زبائن المركب من المقتدرين جداً، بحد أدنى 2000 جنيه لكل مائدة، وكان هناك أشقاء عرب كثيرون. لحظات، وأعلن مطرب المركب ترحيبه بالمطرب «مصطفى كامل»، ثم دعاه للغناء”.

وأضاف: “قدم مصطفى أغنيتين عاديتين، وكان انفعال الحاضرين خافتاً. تعالت صيحات قليلة وعلى استحياء، تطالبه بـ«تسلم الأيادى». توقعت أن تشتعل القاعة، فهذه «أيقونة 30 يونيو». الانقلاب على محمد مرسي.

بدأ «مصطفى» يغنى، لكن أحداً لم ينفعل، كأن المركب سرادق عزاء “حسب وصفه.

وأردف: “عندما وصل إلى كلمة «مصر» فى الأغنية وأشار إلى جمهور القاعة طالباً ترديد الكلمة وراءه.. لم يستجِب أحد، باستثناء أصوات متناثرة وخجولة. أحس بحرج فاستدرك: «صحيح الأسعار نار.. بس السيسى كده». لم يستجِب أحد، مع أن مشكلة الأسعار لا تعنى أياً من زبائن المركب”.. مضيفًا: “بصراحة قلقت.. واكتأبت”.