ظهر عاملان في مقطع فيديو وهم يحملان جثة امرأة مسنة داخل كيس، وقد طوي جسمها في الداخل بطريقة غير إنسانية، وتم تحميل الكيس على وتد خشبي حمله العاملان بسبب نقص سيارات الإسعاف.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الواقعة حدثت في ولاية أوريسا بالهند، حيث قام العاملان في المستشفى بكسر ورك المرأة، ليتمكنها من حشرها داخل الكيس، وذلك بعد أن توفيت بحادث قطار.

وجاءت الحادثة بعد أيام فقط من انتشار مقطع فيديو لرجل، اضطر لحمل جثة زوجته لمسافة تزيد عن 10 كيلومتر من المستشفى إلى المنزل، عقب وفاتها بمرض السل.

وانتشرت أخبار الحادثتين على مواقع التواصل الاجتماعي في ولاية أوريسا على نحو واسع، وتناولت شبكات التلفزيون المحلية الطريقة غير الإنسانية، التي يتم فيها التعامل مع المرضى الفقراء.