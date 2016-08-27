تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بكثير من السخرية وشيء من التعجل مقاطع من مقابلة مع السعودي المثير للجدل “أبو أصيل” الذي يقول “إنه تزوج 57 امرأةً خلال أربعة عقود، وأن بعض زيجاته لم تعمر أكثر من نصف ساعة.

واسترسل أبو أصيل في الحديث عن تجاربه خلال هذه الزيجات، موضحًا أن “بعضها كان ناتجًا عن حب حقيقي، والآخر مجرد إعجاب، بينما كان مُكرهًا على بعضها مجاملة للبعض” على حد قوله.

وتفاعل نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة أبو أصيل، عبر وسم #سعودي_يتزوج_57_مره تفاعلا لم يخلُ من بعض السخرية والاستهجان أحيانًا، بسبب سلوكه الذي يرى البعض، أنه “من أسباب دمار المجتمع”.