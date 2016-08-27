نشرت الفنانة Sigalit Landau مجموعة من الصور على انستغرام لفستان تركته في مياه الميت، باعتباره جزءاً من مشروعها الذي أسمته Salt Bride والمكون من 8 صور كانت تلتقطهم للثوب كل 3 شهور على مدار عامين.
dress-2508161واستوحت الفنانة فكرة المشروع من مسرحية Dybbuk، والتي تتحدث عن امرأة مستها روح حبيبها الميت، حيث أن الثوب الذي تم استخدامه في المشروع الفني مشابه تمامًا للفستان الذي ارتدته البطلة في المسرحية.

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في نهاية التجربة هذه ظهر الفستان كقطعة كريستالية بيضاء، واختفى اللون الأسود تمامًا، وحسب المصدر فإنه سيتم عرض صور الفستان في معرض Marlborough في لندن حتى يوم 3 من سبتمبر لهذا العام، وذلك تحت اسم عروس البحر.

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ومن المعروف أن مياه ملحية، وقع على خط الحد الفاصل بين الأردن وفلسطين، ونسبة الملوحة العالية فيه قد تصنع العجائب.
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