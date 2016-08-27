نشرت الفنانة Sigalit Landau مجموعة من الصور على انستغرام لفستان تركته في مياه البحر الميت، باعتباره جزءاً من مشروعها الذي أسمته Salt Bride والمكون من 8 صور كانت تلتقطهم للثوب كل 3 شهور على مدار عامين.

واستوحت الفنانة فكرة المشروع من مسرحية Dybbuk، والتي تتحدث عن امرأة مستها روح حبيبها الميت، حيث أن الثوب الذي تم استخدامه في المشروع الفني مشابه تمامًا للفستان الذي ارتدته البطلة في المسرحية.

في نهاية التجربة هذه ظهر الفستان كقطعة كريستالية بيضاء، واختفى اللون الأسود تمامًا، وحسب المصدر فإنه سيتم عرض صور الفستان في معرض Marlborough في لندن حتى يوم 3 من سبتمبر لهذا العام، وذلك تحت اسم عروس البحر.

ومن المعروف أن مياه البحر الميت ملحية، وقع على خط الحد الفاصل بين الأردن وفلسطين، ونسبة الملوحة العالية فيه قد تصنع العجائب.

