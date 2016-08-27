أجبر رئيس البيضاء اليكساندر لوكاشينكو، الممثل الأمريكي الذي كان في زيارة لمنزله الريفي، على ، اقتلعها من الأرض وقام بغسلها وقدّمها لـ”سيغال”.
segal-1ويعرف لوكاشينكو (61 عامًا) بولعه الشديد بالزراعة، لذا يحرص دائمًا على استعراض مهاراته أمام زواره، ففي  العام 2015 أخذ يعلّم النجم الفرنسي جيرارد دو بارديو طريقة جز القش بالمنجل، أمّا سيغال فبعد تناوله للجزرة، غادر مضيفه وهو يحمل سلة من الخضراوات المشكلة والبطيخ.
segal-5وصرّح الممثلان الشهيران فيما بعد (سيغال ودو بارديو) أنهما وجدا الرئيس لطيفًا جدًا، رغم أن الكثير من المنظمات الدولية تعتبره ديكتاتورا، ووصفته الولايات المتحدة قبل سنوات قليلة بـ”آخر ديكتاتور في أوروبا“.
segal-4ويقوم الممثل المعروف بأفلام الحركة بزيارة بيلاروسيا للقاء المسؤولين في شركة Wargaming المختصة في نشر لعب الفيديو، والمشهورة دوليًا بلعبتها World of tanks، إذ يوجد مقرّها الرئيس في العاصمة “مينسك”.

 

 