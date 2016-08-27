علق الفنان “عمرو واكد” بشكل ساخر على نتيجة استفتاء موقع “العربية نيوز” حول انتخاب السيسي لفترة رئاسية ثانية، حيث تحولت من أغلبية رافضة لتأييد مفاجيء بنسبة 91%.

وقال “واكد” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” “إستفتاء العربية نيوز كان الأغلبية فيه ترفض ترشيح السيسي. أنا لسه باصص عليه من أقل من نصف ساعة فقط وكان الأغلبية رافضة. بقدرة قادر فجأة بقى ٩١٪ موافقين. هاهاهاها الناس دي فاكرينا خرفان يا إبراهيم.”