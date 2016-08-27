“وطن” أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشار على رزق، عزة الحناوي مقدمة برامج بالتلفزيون المصري، ومخرج ومعد برنامج «أخبار القاهرة»، المقدم عبر شاشة التلفزيون المصري، إلى المحاكمة التأديبية.

كما قررت النيابة عدم إسناد أعمال برامجية على الهواء للمذيعة، بتهمة إهانة “عبد الفتاح السيسى” من خلال برنامجها، وأوضح تقرير الاتهام أن الإعلامية لم تلتزم بالنص الخاص بالحلقة، ووجهت عبارات مسيئة لرئيس الدولة بالمخالفة لنظام ولوائح العمل المقررة.

وأضاف التقرير، أنها أبدت آراء شخصية ولم تلتزم بالحيادية وخلطت بين الخبر والرأي، ولم تحترم ضيف الحلقة، ودأبت على مقاطعته وعدم منحه الفرصة للرد على ما طرحته من أسئلة. بحسب ما نقلت صحيفة “الشروق” المصرية.

وفي وقت سابق، قالت الحناوي، المذيعة ببرنامج تعقيبًا على تساؤل “التحرير” حول موقفها من قرار النيابة الإدارية بإحالتها لمحاكمة تأديبية بعد اتهامها بإهانة رئيس الجمهورية إنّه “قرار متوقع من أبشع نظام قمعي شوفته فى حياتي”، مشيرة إلى أن كل ما يحدث لها من أزمات ومشكلات من قبل مسئولي التلفزيون المصري من أجل إرضاء السيسي.

وشددت الحناوي، على أن النظام الحالي قمعي، مضيفة أنه سبق وتم التحقيق معها في النيابة الإدارية لمدة 3 أيام ولم تخطر بأية نتائج للتحقيقات، مشيرة إلى أن مسئولي التلفزيون المصري خالفوا اللوائح الداخلية وامتنعوا عن صرف راتبي بخلاف منعي من دخول التلفزيون المصري، قائلة “ما يحدث معي تجاهل وعدم احترام”

وتابعت، المسئولين فى ماسبيرو يتعاملون بمنطق “عاش الملك ومات الملك”، مؤكدة أن صفاء حجازي مثلها مثل عصام الأمير وكأن الأمر يشبه طريقة “شالوا ألدو وحطوا شاهين”.