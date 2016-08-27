ذكرت تقارير إعلامية أن جهات رسمية أردنية رفضت مبادرات خاصة تقدمت بها خلف الستارة قيادات في حركة حماس لإجراء اتصالات ومشاورات مرحلية بين الجانبين لها علاقة بالحوار الأمريكي الباطني المهتم بملف الإنتخابات الداخلية في فلسطين.

وقالت مصادر دبلوماسية خليجية إن عمان تجاهلت مؤخرا أكثر من رسالة وجهها الزعيم السياسي في حركة حماس خالد مشعل لإجبار مشاورات . وفق ما ذكر موقع “رأي اليوم” الذي يديره الصحفي عبد الباري عطوان المقرب من الإمارات.

هدف مشعل ورفاقه هو إقامة إتصالات تسبق مشاورات تجري عبر وسيط ثالث مع مسئولين أمريكيين والعمل على تليين الحصار الدبلوماسي والسياسي الأردني على الحركة .

لم تكشف عمان عن أسبابها ومبرراتها بالسياق لكنها رفعت لافتة “ممنوع″ في وجه مبادرات مشعل وحماس.