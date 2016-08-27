قال مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن دولته لا تستبعد التعاون العسكري مع روسيا بشأن الحرب في سوريا، بعد استخدام موسكو قاعدة “همدان” الجوية الإيرانية لإطلاق قاذفات جوية روسية لتوجيه ضربات على أهداف قالت إنها ضد تنظيم “داعش” في سوريا.

وأضاف عبداللهيان: “مكافحة الإرهاب تتطلب تبادل القدرات في مختلف المجالات.. وتم تنفيذ العملية الأخيرة بالتعاون مع المستشارين العسكريين في إيران والدعم الجوي الروسي والمشاركة الفعالة من الجيش السوري على الأرض.. وتطلبت هذه العملية بعضا من القدرات الإيرانية لمدة محدودة من الزمن. واستخدام هذه القدرات في قاعدة همدان الجوية انتهى،” حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وتابع عبداللهيان بأن العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا “لم تنتهي” وأن المزيد من التعاون العسكري من هذا النوع “يعتمد على التطورات على الأرض في سوريا،” مستطردا: “استئناف هذا النوع من التعاون في المستقبل يعتمد على التطورات الميدانية في سوريا. وبالتالي، يُحتمل مع روسيا في هذا المجال مرة أخرى.”

ويُشار إلى أن استخدام روسيا تلك القاعدة الإيرانية لإطلاق قاذفات جوية روسية لتوجيه ضربات على أهداف قالت إنها ضد تنظيم “داعش” في سوريا، قد أثار ضجة كبيرة باعتبارها خطوة هي الأولى من نوعها تسمح فيها طهران لطائرات أجنبية مقاتلة باستخدام منشآتها العسكرية منذ ثورة العام 1979. وفق ما ذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية.

الأمر لا ينحصر على إيران فقط، بل هي المرة الأولى أيضا التي تستخدم فيها روسيا قواعد عسكرية خارج سوريا لتنفيذ مهمات وطلعات جوية، الأمر الذي يعتبره محللون على أنه تطور استراتيجي كبير لموسكو ويوطد قدمها في منطقة الشرق الأوسط.