كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور عن “تجاوز إثيوبيا والسودان ومصر خلافات سد النهضة بالكامل والانتقال إلى مربع جديد من العلاقات يقوم على بناء تعاون ثلاثي أمني سياسي اقتصادي، غير أنه رفض أن يسميه بالتكتل”.

وأكد أن “الافرقاء تدرس حالياً مقترحات بهذا الشأن قدمتها مصر، ما يعني أن مرحلة الخلافات باتت ماضياً”، مشدداً على أن “الإعلان عنه سيتم في القريب”، مشيراً إلى أن “قمة سودانية مصرية ستعقد في القاهرة في الخامس من تشرين الاول المقبل وسيسبقها بيوم افتتاح معبر اشكيل الحدودي ليصبح المعبر البري الثالث بين البلدين”.

وقال واوضح غندور إن “هناك قمة ثلاثية ستعقد بين الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين في وقت لاحق، لبحث آخر المستجدات وبناء التعاون الثلاثي والإعلان عن إنشاء صندوق تنمية شامل”، لافتاً الى إنّ “الاتفاق الذي يبحث الآن يقوم على بناء تعاون شامل بين البلدان الثلاثة”.