كشف تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي”، بعض العادات الخاطئة التي تدمر الدماغ، والتي يجب تجنبها وتتضمن هذه العادات الآتي:

1. تجاهل وجبة الإفطار: لأنها تعد الوجبة الأولى التي يبدأ بها اليوم ويجب أن تكون مغذية وجيدة لصحتك، فعند تجاهلها الجسم يفتقد الاستفادة من بعض المواد الغذائية الضرورية التي يحتاجها.

2. الإفراط فى تناول الطعام: تناول أكثر من احتياجات الجسم أمر خطير للغاية، ويؤدي إلى بعض الأمراض الخطيرة مثل السمنة، وأيضا عند تناول الكثير من الطعام الدماغ لا تحصل على إمدادات المكونات الأساسية التي تساعدها على النمو والبقاء بصحة جيدة.

3. النوم في وقت متأخر: في هذا الوقت العقل والجسم يكون بحاجة للراحة لمدة من 6 إلى 7 ساعات على الأقل يوميا، ويمكن أن النوم في وقت متأخر بشكل يومي يكون خطيرا للغاية على الجسم وخاصة الدماغ، لأن النوم المبكر يوفر الراحة للمخ مما يعد أمر مهم جدا لإصلاح الخلايا التالفة من الجسم، فيجب تجنب هذه العادة بالنوم مبكرا.

4. استهلاك الكثير من السكر: السكر يحتوي على بعض المكونات الضارة التي تسبب مشاكل في القلب، كما أن تناول الكثير من السكر واحدة من العادات الضارة التي تؤثر على الدماغ، كما أنه استهلاكه بكثرة يسبب مرض السكري.

5. التدخين: لايمكن أن يكون ضارا على صحة الدماغ، والتوقف عن التدخين يحافظ على صحة الإنسان.

6. التحدث الكثير: التحدث الكثير يسبب القلق الذي يؤدي إلى فقدان راحة العقل، إأن الكلام القليل يساعد على التوازن والتمتع بين الحياة، وعندما تتكلم أقل ستجد الأشياء تتغير من حولك.