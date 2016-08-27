أفادت مصادر محلية وشهود عيان عن قيام المقاومة الفلسطينية باستهداف طائرة استطلاع اسرائيلية الليلة في أجواء بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبحسب وكالة “شمس نيوز”، ذكر شهود عيان بأن الطائرة أسقطت، فيما نقلت مواقع عبرية أنباء عن فقدان الاتصال بطائرة استخبارية بدون طيار كانت ضمن مهمة تحليق في أجواء قطاع غزة.

في ذات السياق نقلت بعض المصادر المقربة من حركة حماس، أن كتائب القسام تمكنت من الاستيلاء على طائرة استطلاع شمال القطاع بعد اسقاطها.

من جانبها نقلت “شبكة فلسطين الإخبارية”، عن موقع “روتر” العبري، إن إحدى طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، تعرضت لإطلاق نار شمال القطاع. ولم يعلّق أي من الإعلام العسكري للتنظيمات الفلسطينية بشكل رسمي، على الحادثة حتى اللّحظة.

كما تداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا انه لحظة استهداف المقاومة للطائرة المذكورة.