علق الاعلامي المصري المؤيد للنظام أحمد موسى على نتيجة الاستفتاء الذي أجراه على صفحته على موقع “تويتر” عن نسبة تأييد المصريين لترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية قائلاً “التصويت كان ماشي كويس لحد الظهر، لكن بعد العصر فجأة التصويت اتقلب”.

وعرض موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” المُذاع على فضائية “صدى البلد”، نسبة التصويت في الاستفتاء، وعدد المشاركات من الدول العربية في الاستفتاء.

وقال موسى، إن شعب قطر كله شارك في التصويت بما فيهم “تميم وأمه”- حسب قوله- منوها أن 2975 مواطن من قطر شاركوا في الاستفتاء.

وتابع: “شارك من مصر 3 الاف، ومن قطر 2957 والسعودية 614 والإمارات 98 والكويت 2315 والبحرين 88 وتونس 623 والسودان 818 وبريطانيا 217 وتركيا ألف و900 صوت”.

وهاجم موسى الذي كان يذكر الدول التي شارك منها نشطاء كلاً من قطر وتركيا والكويت وأمريكا وتونس متهماً كل تلك الدول بأنها معقل جماعة الإخوان المسلمين وعملاء- حسب قوله- في محاولة منه لتبرير فشله والفضيحة الكبيرة الذي تسبب بها الاستفتاء الغريب.