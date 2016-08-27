عرضت الفنانة الإماراتيّة أحلام مكافأة ماديّة بقيمة 10 آلاف دولار أميركي لمن ينجح بتنسيق “ريمكس” لأغنيات ألبومها الجديد “يلازمني خيالك”.

وأعلنت الفنانة أحلام عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر الخبر السعيد بالقول: “هدية منّي عشرة آلاف دولار لدي جي DJ اللي بيعمل افضل ريميكس لايف Live على أي أغنية من أغاني ألبومي يلازمني خيالك وما عليه الا يمنشني”.