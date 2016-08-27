“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- في أول رد لها على نشر فيديو لراقصة كندية والادعاء أنه لها علّقت الإعلامية والمعارضة السياسية آيات عرابي على صفحتها الشخصية في “فيسبوك” قائلة: “تركت الجميع يتكلم وفضلت أن أصمت واختار توقيت الرد بعد أن يتم فضح لعبة بغال المخابرات” الذين فشلوا -كما قالت- حتى في الخوض في الأعراض وقذف المحصنات،.

وقالت عرابي “تصوروا أشخاص يخوضون في الاعراض ويبلغ من فشلهم وجهلهم أن ينكشفوا بعد يومين فقط !!” وتابعت عرابي:” أحب اقول كلمتين لمواشي مخابرات فيفي عبده لما تحبوا تشوهوا اعلامية, مش بالطريقة دي, يعني ابسط حاجة كنتوا اخترتوا راقصة مش موجودة على الفيسبوك ولا ليها فيديوهات .. امسح اثارها الاول عشان محدش يقدر يوصل لها”.

وخاطبت المعارضة آيات عرابي المخابرات المصرية قائلة: “لما تبقوا فاشلين حتى في الخوض في الاعراض وقذف المحصنات يبقى المفروض تدوروا على شغلانة شريفة” وأردفت بنبرة حادة: “انتو كبيركم تطبخوا مكرونة أو تحرسوا كباريه أو تقفوا على محل كوافير في دار الاسلحة والذخيرة أو تصوروا رقاصة زي ما بتعملوا في بيوت الدعارة التابعة للمخابرات” واستدركت:” أما أن تحطوا خطة عشان تشوهوا اعلامية ضد الانقلاب بفيديو, ده أكبر من قدراتكم”.

وختمت الإعلامية المصرية بنبرة وعيد: “والله لاخلي العيال الصغيرة تزفكم في الشوارع بالطوب إن شاء الله واعيد نشر الحلقات القديمة عن فضايحكم يا عرة مخابرات العالم”.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الأيام الماضية شريط فيديو لسيدة كندية تُدعى “كاساندرا فوكس” وهي تؤدي وصلة رقص بلدي زاعمين أنها المعارضة السياسية المصرية آيات عرابي-المعروفة بانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، مستغلين حالة الشبه بينهما ليشهّروا بها ويصفونها بأبشع الألفاظ.