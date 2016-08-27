طالبت شركة “آبل” المنتجة لهاتف “آيفون”، عملائها بسرعة تحديث أجهزتهم وتنزيل نسخة” آي أو إس 9.3.5 “، وذلك على إثر الهجوم المتطور الذي تعرض له المعارض والناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور.

وأعلنت شركة “آبل”، أنه تم إطلاعها على الثغرة الامنية، وقامت بمعالجتها على الفور بواسطة نظام “آي أو إس 9.3.5″، وذلك وفق ما نقله موقع “هفنجتون بوست عربي”.

من جانبها قالت شركة “لوك آوت” لأمن الهواتف النقالة، أنه تم اكتشاف برنامج التجسس لدى استخدامه ضد أحمد منصور، مؤكدة أنه هاتفه تعرض مراراً لهجمات من هذا النوع.

وأوضحت “لوك آوت” أن محاولة الإختراق تمت بعد تلقي منصور نصاً مشبوهاً مع رابط، حيث قام منصور بإبلاغ الأمر الى شركة “سيتيزن لاب” المتخصصة أيضا بامن المعلومات، والتي عملت جنباً الى جنب مع “لوك آوت” ومقرها سان فرانسيسكو للنظر في القضية.

وأفادت المدونة المشتركة بين الطرفين بأن “نسق الهجوم اعتمد خطة خداع تقليدية: من إرسال رسالة نصية وفتح متصفح الإنترنت، وتحميل الصفحة، واستغلال نقاط الضعف، وتركيب برنامج لجمع المعلومات”.