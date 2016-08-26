“وطن-خاص-وعد الأحمد” نصرة لدرايا التي يستعد أهلها للخروج منها بعد أكثر من من أربع سنوات على حصارها استعاد ناشطون شريط فيديو بثته الهيئة السورية للإعلام الشهر الماضي لما قالت أنه صاروخ باسم عمر أطلقته فرقة صلاح الدين التابعة للجبهة الجنوبية على أحد المباني الحيوية للنظام الذي يستخدم كغرفة عمليات لقتل المدنيين وذلك نصرة لمدينة داريا بعد أن استغل النظام وحلفاؤه الروس الهدنة لسحق المعارضة المعتدلة.

وبحسب معلومات الفيديو يبلغ وزن الصاروخ الجديد وهو محلي الصنع 227 كيلو غرام ويبلغ طوله 6 أمتار و20 سم وتعادل القوة التدميرية له صاروخي سكود ويحتوي صاروخ عمر على أربعة صواعق انفجار توقيتية وصاعق صدمي.

أما المبنى المستهدف فهو مبنى المحافظة في مدينة البعث جنوب سوريا وهو عبارة عن ثكنة عسكرية للأسد وحلفائه ومحل إقامة أكثر من 60 ضابطاً وعنصراً كما يُعد مستودعاً للذخائر والأسلحة.

وشوهد الصاروخ وهو يُحمل على رافعة وقد كُتب على أحد أجنحة ذيله الثلاثية عبارة “فوج الهندسة والصواريخ”.

وأظهر المشهد الأخير في الفيديو استهداف المبنى المذكور واندلاع غمامة ضخمة من الدخان الأسود من المكان الذي تم استهدافه.

وهذه هي المرة اﻷولى التي يتم بها استهداف مدينة البعث بهكذا نوع من الصواريخ الثقيلة.