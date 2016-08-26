“وطن- ترجمة خاصة”- قال موقع ميداه الإسرائيلي إن تعاطي العرب مع إسرائيل اختلف كثيرا خلال الشهور الماضية، خاصة على المستوى الرسمي لدى بعض البلدان أبرزها مصر، فوزير خارجيتها سامح شكري رفض قبل أيام قليلة وصف عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بأنها إرهابا، كما كانت الاستجابة العالمية للهجوم الذي حدث في غزة طفيفة هذا الأسبوع، فضلا عن أنه ليس من قبيل الصدفة أن الترتيب الإقليمي يؤكد تنامي العلاقات مع إسرائيل لمواجهة القوى المتطرفة، حتى أن إسرائيل أصبحت حلال للمشكلة.

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أنه مؤخرا تغلب العرب على بعض التحديات التي كانت تشكل خطرا حقيقيا على العالم العربي وثقافة النظم السياسية في التعامل مع إسرائيل، ولعل أبرز التحديات التي جمعت العرب وإسرائيل معا هي إيران والدولة الإسلامية (داعش).

واعتبر الموقع أن التحدي الإيراني تلقى العام الماضي تعزيزا من خلال الاتفاق النووي مع الغرب وتدفق مئات المليارات من الدولارات إلى اقتصاد الجمهورية الإسلامية نتيجة رفع العقوبات، وسيتم استثمار هذه الأموال التي ستصب الزيت المغلي على التوترات الراهنة في المنطقة خاصة باليمن والعراق وسوريا ولبنان، وهذا الأمر يشكل تهديدا مباشرا لعدة دول رئيسية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث هذا يجعل من السهل على إيران تصدير الثورة الإسلامية إلى أجزاء أخرى من العالم.

وأكد ميداه أن تنظيم “الدولة الإسلامية” لا يزال أيضا تحديا يهدد مباشرة سوريا والعراق، ولكن نفوذها يتزايد في أماكن أخرى مثل ليبيا وشبه جزيرة سيناء، فعلى الرغم من خسارته الأراضي عن طريق الحرب مع جيوش العراق وسوريا، عاصفة الدولة الإسلامية لا تزال تلوح في الأفق، وسوف تستمر في نشر الدعاية والإرهاب لفترة طويلة.

وأشار الموقع إلى أنه على ضوء هذه التطورات استخلص كثيرون في العالم العربي النتائج واتخذوا القرار بالتحرك نحو التقارب مع إسرائيل والتعاون معها، لا سيما في ظل وجود أعداء مشتركين، فبخلاف داعش وإيران تعتبر جماعة الإخوان المسلمين عدوا لكثير من الدول العربية، وإسرائيل نتيجة وجود حماس في قطاع غزة.

وأوضح الموقع العبري أن الأمر يتطور في لبنان، حيث تقوم هناك منظمة ارهابية وهي حزب الله على احتكار كامل البلاد لتصبح تسيطر على الدولة من خلال القرارات المتخذة في طهران، وفي ظل هذا الواقع السائد في الحياة العامة العربية وعدم ظهور أي حل في الأفق، تتجه الأنظار العربية نحو إسرائيل.

وأكد موقع ميداه أن هذا الوضع الصعب الذي يعيشه العالم العربي، يمكن لإسرائيل أن تحصل على موافقة إقليمية، وتصرح بأنها لا تهدد أي بلد آخر، وعلى هذا كشف أول بلد عربي عن أن الحل في التعاون مع الجانب الإسرائيلي، وتوجهت مصر التي تشترك مع إسرائيل في القلق من الإرهاب إلى التعاون وتعزيز العلاقات مع إسرائيل.