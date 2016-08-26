أثار مشهد قيام أربعة من رجال الشرطة الفرنسية المسلحين، بإجبار امرأة مسلمة على خلع ملابسها البحر الشرعية المعروفة بـ”البوركيني”، أمام العامة على أحد شواطئ مدينة نيس الفرنسية، جدلاً واسعاً، وسط تحذيرات من انعكاس الاجراءات العنصرية التي بدأت تتخذها السلطات الفرنسية ضد المسلمين بذريعة “الأمن”.

وفي هذا السياق، يمثل الحجاب علامة تميز الهوية الإسلامية لمن اخترن ارتداءه في عدد من البلدان، لكنه تحول إلى قضية لا تتوقف عن إثارة الجدل خلال السنوات الأخيرة خاصة في بعض الدول الأوروبية.

وتختلف أنواع الحجاب الذي تضعه النساء بين الشالة التي تكتفي بتغطية الرأس فقط والبرقع الذي يغطي كامل الجسد ولا يتيح النظر إلا من خلال جزء شبه شفاف على الوجه. فيما تتنوع أشكاله وألوانه من بلد لآخر حسب الموروث الثقافي المحلي.

وللتعرف أكثر على أصناف الحجاب الأكثر شيوعا في العالم الإسلامي ومناطق انتشارها ندعوك إلى مشاهدة الفيديو التالي: