“وطن” أكد المغرّد الشهير “” أن حرب حزب الله في ليست من أجل وإنما هي حرب لتهجير الأكثرية لتوطين وأفغانستان في كل منطقة يتم تهجير أهلها.

يذكر أن “منشق” كان قد أكّد في إحدى تغريداته أن كل مقاتل بحزب الله يرغب بالإنشقاق بسبب أهوال وعبثيتها يتواصل معه وسيؤمن خروجه من لبنان إلى بلد آمن و لائق له ولعائلته، وفق قوله.