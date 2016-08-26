“وطن” أكد المغرّد الشهير “منشق عن حزب الله” أن حرب حزب الله في سوريا ليست من أجل مرقد وإنما هي حرب لتهجير الأكثرية لتوطين شيعة باكستان وأفغانستان في كل منطقة يتم تهجير أهلها.

حرب #حزب_الله في سوريا ليست من اجل مرقد

انها حرب لتهجير الأكثرية ل توطين شيعة باكستان و افغانستان في كل منطقة يتم تهجير اهلها . — منشق عن حزب الله (@mahdi13203505) August 26, 2016

يذكر أن “منشق” كان قد أكّد في إحدى تغريداته أن كل مقاتل بحزب الله يرغب بالإنشقاق بسبب أهوال الحرب السورية وعبثيتها يتواصل معه وسيؤمن خروجه من لبنان إلى بلد آمن و لائق له ولعائلته، وفق قوله.