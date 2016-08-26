قال مسؤول بعثة الحج الإيرانية، قاضي عسكر، الخميس، إن دولته تسعى عبر محادثات مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية “معالجة قضية دفع الدية لذوي قتلى حادثة منى،” التي وقعت في سبتمبر/ أيلول عام 2015.

وأضاف عسكر أن ما وصفه بـ”مظلومية” الضحايا الإيرانيين “لن تُمحى من الذاكرة وستبقى في الأذهان،” متابعا أن تصريحات وشهادات الحجاج الإيرانيين وغير الإيرانيين “تطابقت” وجُمعت في “إطار التوثيق من أجل الحيلولة دون تزوير هذه الحقائق لغرض تقديم هذه المعلومات،” التي تابع بأنها “تؤكد رؤية إيران لما حدث في الكارثة،” ومعلقا بأنه “إذا قدمت السعودية التسجيلات المصورة لتلك الكارثة ستتضح المزيد من القضايا،” حسبما نقلت على لسانه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

ويُذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، حمل السلطات السعودية مسؤولية حادثة منى التي وقعت في أول أيام العيد بسبتمبر/ أيلول عام 2015 وأسفرت عن سقوط 717 قتيلا و863 جريحا إجماليا وفقا للدفاع المدني السعودي، وعلق خامنئي أن السبب وراء الحادث هو “سوء إدارة” الرياض لمراسم الحج، وأشار آنذاك إلى أنه قُتل 122 إيرانيا وأُصيب 150 آخرين.

وكانت صحف سعودية نقلت عن شهود عيان من موقع حدوث التدافع في منى قولهم إن حجاجا إيرانيين كانوا وراء عمليات التدافع، وجاء في إحدى التقارير الصحفية أن “الحادثة تزامنت مع اندفاع حملات حجاج ضخمة للإيرانيين عبر طريق سوق العرب حيث رفضوا العودة، قبل حدوث الكارثة.. وأن مسؤول إحدى الحملات إن الحجاج الإيرانيين لم يستمعوا للتوجيهات وتجاهلوها وتصادموا معنا وكانوا يصرخون بشعارات قبل حادثة التدافع.”