كشفت الناشطة السياسية المصرية ماهينور المصرى، عن أن المتهم الرئيسي فى قضية مقتل النائب العام ضابط سابق، وذلك بعد اختطافه قسريا.

وأوضحت “المصرى”، أنها التقت بزوجة العقيد المتهم الدكتورة بسمة رفعت، وهى أيضًا متهمة فى نفس القضية، حيث أكدت لها أنها ذهبت لتقديم بلاغ عن اختفاء زوجها ولم تكن تعرف أنه اختطف قسريًا وأنه تم اتهامه بمقتل النائب العام.

وأشارت إلى أنه عقب تقديم زوجته البلاغ قامت قوات الامن باختطافها من الشارع، واحتجازها لمدة 12 يوماً في أحد مقرات أمن الدولة، وتعذيبها دون أن تفهم ما سبب وجودها بمثل هذا المكان، ثم وجدت نفسها متهمة بتمويل عملية مقتل النائب العام، بحسب “هافنجتون بوست”.