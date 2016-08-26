أكدت الإعلامية اللبنانية ماغي فرح أنها تعرضت لمحاولة قتل على يد 3 عاملات من الجنسية الفيليبينية يعملون لديها.

وفي حديث تلفزيوني لها، اوضحت فرح أن العاملات واظبن على دس أدوية أعصاب وحبوب منومة لمدة قاربت الثلاث سنوات ما كاد أن يقتلها، مشيرةً الى ان هذا الأمر أدى إلى تعرضها إلى حوادث عدة من بينها جسدي وخلل في نظام حياتها اليومية.

ولفتت الى أن الخادمات كن يدسسن الدواء بالطعام والقهوة من اجل الخروج من المنزل والسهر، مشيرةً إلى وجود رجال معهن في المؤامرة ضدها.

وأشارت فرح الى أنه بعد التحقيق مع العاملات اعترفن بفعلتهن دون ان يعترفن بالغايات والأهداف من وراء ذلك.