قررت الحكومة الإيطالية أن تقوم بإطلاق حملتها بإعطاء 500 يورو “حوالي 560$” لكل شاب وشابة يبلغون من العمر 18 عامًا، وقد اعتمدت الحكومة يوم 15 سبتمبر القادم ليكون يوم البدء بتنفيذ الحملة.

والسبب الذي دفع الحكومة لهذا القرار هو تشجيع الشباب على متابعة الثقافة المحلية، ورفع المستويات الثقافية لدى الشباب، حيث أن الـ 500 يورو هذه سيتم استخدامها فقط في شراء الكتب أو تذاكر المسارح أو الحفلات الموسيقية أو المتاحف أو الحدائق العامة.

وحسب المصدر فإن هناك حوالي 575,000 شاب وشابة في عمر ال 18، وكلهم سيحصلون على هذه المنحة، أي أن تكلفة المنحة كلها هي 290 مليون يورو “قرابة 326 مليون دولار”.

وسيحصل كل شخص على منحته عن طريق تطبيق مخصص لهذه الحملة يحمل اسم “18App”.