“وطن-خاص- كتب وعد الأحمد”- فاجأت مذيعة في قناة mbc زميلها بطلب غريب على الهواء حينما طلبت منه أن يحملها بعد خروجهما من الاستوديو.

وكانت المذيعة اللبنانية “أولينا الحاج” تقرأ خبراً عن النسخة السابعة من بطولة بريطانيا لحمل الزوجات وتوجهت لزميلها في النشرة “حمود الفايز” لتقول له”:”إحملني ونمشي هلأ” فما كان منه إلا أن قال لها: “هاي للأزواج مو للزملاء والزميلات” فردت عليه: “كنت عم امتحنك بس نجحت بالإمتحان”.

وتابع المذيع الخبر قائلاً أن زوجين وليس زميلين من فلندا هما من فاز ببطولة هذا العام لتنتهي النشرة بضحكة من الزميلين.