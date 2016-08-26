“وطن-خاص- كتب وعد الأحمد”- فاجأت في قناة زميلها بطلب غريب على الهواء حينما طلبت منه أن يحملها بعد خروجهما من الاستوديو.

 

وكانت المذيعة اللبنانية “أولينا الحاج” تقرأ خبراً عن النسخة السابعة من بطولة لحمل الزوجات وتوجهت لزميلها في النشرة “حمود الفايز” لتقول له”:”إحملني ونمشي هلأ” فما كان منه إلا أن قال لها: “هاي للأزواج مو للزملاء والزميلات” فردت عليه: “كنت عم امتحنك بس نجحت بالإمتحان”.

 

وتابع المذيع الخبر قائلاً أن وليس زميلين من فلندا هما من فاز ببطولة هذا العام لتنتهي النشرة بضحكة من الزميلين.