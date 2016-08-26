اقترحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إجراءات جديدة لجذب المستثمرين الأجانب الصغار لإقامة مشروعاتهم الجديدة في الولايات المتحدة.

وتستهدف الإجراءات المقترحة تقديم تأشيرة خاصة لدخول الولايات المتحدة باسم “تأشيرة شركة ناشئة” للمستثمرين المبتدئين الذين يمتلكون إمكانيات للنمو السريع وخلق الوظائف في السوق الأمريكية بحسب البيت الأبيض.

وذكر بيان البيت الأبيض، أن اليوم يمثل خطوة مهمة لجذب أفضل وأبرع المستثمرين في العالم للقيام بتأسيس شركاتهم الجديدة ويخلقوا الوظائف في الولايات المتحدة.

وتمثل التأشيرة المقترحة جزءا من مبادئ الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي، بحسب البيت الأبيض. وقد فشلت الإدارة الأمريكية في تمرير هذا الاقتراح كجزء من قانون جديد للهجرة عام 2013.

وذكر البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية “تتخذ الخطوات التي تستطيعها” من خلال القانون المطلوب تطبيقه.

والنظام الجديد يوضح كيفية حصول المستثمرين الذين يحظون بدعم مستثمرين أمريكيين على تأشيرة دخول. وستحدد وزارة الأمن الداخلي المستثمرين الواعدين المستحقين لهذه التأشيرة لكل حالة على حدة، لكنها ذكرت أن المستثمرين سيحتاجون إلى استثمار 345 ألف دولار من جانب مستثمرين أمريكيين مؤهلين أو الحصول على ضمانات حكومية بقيمة 100 ألف دولار على الأقل للحصول على التأشيرة.

وهناك عوامل أخرى ستؤثر في قرار منح التأشيرة للمستثمر الأجنبي منها حصته أو دوره القيادي في شركته أو شركتها، إلى جانب إمكانيات النمو لدى المشروع الجديد.

وستسمح التأشيرة الجديدة للمستثمر بالإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى عامين، يمكن تمديدها 3 سنوات إضافية.